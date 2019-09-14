06 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
теплоход, Метеор (2019) | Фото:finobzor.ru

В Югре пассажирское судно село на мель: пассажиры получили травмы

Пассажирское судно "Метеор", следовавшее по маршруту Березово - Ханты-Мансийск село на мель в районе села Перегребного, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Инцидент произошел в 11.40. На борту судна находились 60 человек, в том числе шесть членов экипажа. На помощь пострадавшим выехали три теплохода. Двоих пострадавших госпитализируют на вертолете в Няганскую окружную больницу для оказания дальнейшей медицинской помощи.

Остальных пассажиров транспортируют н другом судне "Метеор" - которое приехало на помощь. Их доставят в Перегребное, а затем в Ханты-Мансийск.

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В Югре пассажирское судно село на мель: пассажиры получили травмы

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Теги: метеор, сел на мель, пассажирское судно, пострадавшие



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