В Югре пассажирское судно село на мель: пассажиры получили травмы

Пассажирское судно "Метеор", следовавшее по маршруту Березово - Ханты-Мансийск село на мель в районе села Перегребного, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Инцидент произошел в 11.40. На борту судна находились 60 человек, в том числе шесть членов экипажа. На помощь пострадавшим выехали три теплохода. Двоих пострадавших госпитализируют на вертолете в Няганскую окружную больницу для оказания дальнейшей медицинской помощи.

Остальных пассажиров транспортируют н другом судне "Метеор" - которое приехало на помощь. Их доставят в Перегребное, а затем в Ханты-Мансийск.