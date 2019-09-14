В Екатеринбурге на Эльмаше задымился трамвай: пассажиры эвакуировались

Сегодня днем в Екатеринбурге на трамвайном кольце на станции "Фрезеровщиков" задымился трамвай маршрута №14, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что информация о задымлении под днищем трамвая им поступила в 13.59.

"Пассажиры самостоятельно эвакуировались из трамвая до прибытия пожарно-спасательных подразделений. От МЧС к месту происшествия выезжали две единицы техники и семь единиц личного состава. Пострадавших нет", - прокомментировали в ведомстве.

Причины произошедшего устанавливаются.