В Екатеринбурге на Эльмаше задымился трамвай: пассажиры эвакуировались
Сегодня днем в Екатеринбурге на трамвайном кольце на станции "Фрезеровщиков" задымился трамвай маршрута №14, передает корреспондент Накануне.RU.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что информация о задымлении под днищем трамвая им поступила в 13.59.
"Пассажиры самостоятельно эвакуировались из трамвая до прибытия пожарно-спасательных подразделений. От МЧС к месту происшествия выезжали две единицы техники и семь единиц личного состава. Пострадавших нет", - прокомментировали в ведомстве.
Причины произошедшего устанавливаются.