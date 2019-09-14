В МЧС уточнили количество погибших в ДТП в Ярославской области

Уточнено количество погибших в ДТП с автобусом ПАЗ и грузовым автомобилем на трассе Ярославль-Иваново около деревни Заячий-Холм. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области, в аварии погибли семь человек, 25 получили травмы, в том числе один ребенок.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

"Всего к реагированию привлечено 41 человек личного состава региональных управлений МЧС, МВД и медицины катастроф и 13 единиц техники. На месте работают психологи МЧС", - сообщили в ведомстве.

Вся информация докладывается губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову. Он лично руководит процессом по оказанию помощи пострадавшим.

"При необходимости прибегнем к услугам санавиации, чтобы эвакуировать травмированных людей в Москву. По моему распоряжению развернут оперативный штаб на месте происшествия и в Соловьевской больнице Ярославля. Сделаем все необходимое, чтобы помочь людям", - заявил глава региона.

Обстоятельства произошедшего выясняются.