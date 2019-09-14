Кучма заявил, что Зеленский не будет выполнять "формулу Штайнмайера" по Донбассу

Из Киева поступают противоречивые сигналы по вопросу урегулирования военного конфликта в Донбассе. После того как новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина обязана провести местные выборы в Донбассе по "формуле Штайнмайера", подразумевающей предоставление после этого особого статуса, представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма выразил уверенность, что "формула Штайнмайера" не будет утверждена на встрече в "Нормандском формате", которая может пройти скоро в Париже.

Более того, Кучма заявил, что для Украины она вообще неприемлема, как и сам особый статус Донбасса, а также амнистия для всех участников боевых действий, предусмотренная, к слову, Минскими соглашениями.

"Нужно снова садиться за стол и определять, что для Украины приемлемо, а что нет. Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, что практически у нас Украина не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация, еще с предложением изменить конституцию, - простите, это не путь для Украины", - сказал Кучма.

Его слова можно считать ответом на озвученную позицию Москвы.

Вчера вечером помощник президента России Юрий Ушаков назвал три условия для проведения новой встречи лидеров "Нормандской четверки": окончательное разведение сил в пилотных районах: Станица Луганская, Золотое, Петровское; зафиксированная на бумаге "формула Штайнмайера"; предварительное согласование итогов встречи.

"Мы хотим железные договоренности, потому что некоторые соглашения, которые были достигнуты ранее в Париже и Берлине, не соблюдаются Украиной", - сказал Ушаков, имея в виду именно "формулу Штайнмайера".

Напомним, она подразумевает предоставление Донбассу особого статуса: на временной основе - в день местных выборов, на постоянной - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах голосования.

Заявление Кучмы тем более удивительно, что перед этим украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что готов обсуждать этот вопрос на встрече лидеров "Нормандской четверки". Однако Кучма отметил, что Зеленского будут склонять принять все требования Москвы. А надо сначала отдать Украине контроль над границей с Россией, чтобы проводить выборы. На этом ранее настаивал Петр Порошенко.

Вчера Зеленский заявил, что он не рассматривает вариант ввода войск в Донбасс под эгидой ООН (тоже идея-фикс Порошенко), но необходимо вначале отвести войска для проведения выборов. Украинские СМИ вышли с заголовками, что Зеленский поставил условием "вывод российских войск", но он сказал о "разведении войск". И опасения Кучмы свидетельствуют о том, что это действительно позиция Зеленского, которая многим не нравится. Об этом говорят и слова Пристайко, что "мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир", "есть определенное потепление, оттепель [в отношениях с Россией]".

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков написал, что если то, что говорит Кучма, правда, то Зеленский не готов к урегулированию конфликта. Очевидно, что в окружении Зеленского есть противоречия по поводу того, как решать вопрос Донбасса.

Напомним, Пристайко заявил, что хорошо было бы провести местные выборы по всей Украине, включая весь Донбасс, уже в 2020 году.