06 Октября 2020
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анастасия заворотнюк, актриса (2011) | Фото:kinopoisk.ru

Звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк частично парализовало

Актрису и телеведущую Анастасию Заворотнюк частично парализовало, сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительной информации, врачи, якобы диагностировали у нее парез правой части тела на фоне тяжелой болезни. Поражена правая рука. Актриса по-прежнему находится в реанимации, куда была доставлена из польской клиники. Нейрохирурги рассматривают возможность операции, хотя любое вмешательство сейчас может быть опасно.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако позже представитель 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг сообщения о госпитализации его подопечной.

"Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию (с информацией о госпитализации), которую я ей переслал. Она ответила "Бред. Отстань", - заявил он, добавив, что вскоре актриса сама расскажет о своем самочувствии на одном из федеральных каналов.

В СМИ также сообщалось, что актрису ввели в медикаментозную кому, а также звучала информация, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком.

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Звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк частично парализовало

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Теги: Анастасия Заворотнюк, болезнь, рак, паралич



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