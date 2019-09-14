В Екатеринбурге компания избила прохожего: приняла за гея

В Екатеринбурге компания парней избила молодого человека, посчитав его геем, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации очевидцев, инцидент произошел 9 сентября на площади 1905 г. Молодые люди напали на парня, побежали за ним, повалили на дорогу и начали избивать.

За молодого человека вступились случайные прохожие, однако на них тоже напали. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что в результате инцидента пострадали двое. По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, ранее в Тюмени дети избили двух нетрезвых мужчин, которые целовались, сидя на лавочке на детской площадке