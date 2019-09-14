В Ярославской области в страшном ДТП погибли девять человек

В Ярославской области столкнулись грузовик и автобус, ехавший по маршруту Ярославль-Гаврилов-Ям. По данным телеграм-канала Mash, в ДТП погибли девять человек, включая водителей обоих транспортных средств.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что фура вылетела на встречную полосу. Обстоятельства и причины ДТП предстоит выяснить сотрудникам госавтоинспекции.

Всего в автобусе находилось 27 пассажиров. Отмечается, что среди пострадавших есть дети.