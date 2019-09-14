06 Октября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Ярославской области в страшном ДТП погибли девять человек

В Ярославской области столкнулись грузовик и автобус, ехавший по маршруту Ярославль-Гаврилов-Ям. По данным телеграм-канала Mash, в ДТП погибли девять человек, включая водителей обоих транспортных средств.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что фура вылетела на встречную полосу. Обстоятельства и причины ДТП предстоит выяснить сотрудникам госавтоинспекции.

Всего в автобусе находилось 27 пассажиров. Отмечается, что среди пострадавших есть дети.

(2018)|Фото: Фото: Накануне.RU

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В Ярославской области в страшном ДТП погибли девять человек

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Теги: авария, ДТП, столкновение, автобус, фура



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Развитие сюжета:

Ранее 14.09.2019 19:25 Мск Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Ярославской области
Ранее 14.09.2019 13:26 Мск В МЧС уточнили количество погибших в ДТП в Ярославской области

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