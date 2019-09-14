Участник протестов в Улан-Уде сообщил о нападении

На участника протестов в Улан-Удэ Олега Бадмаева было совершено нападение. Об этом со ссылкой на самого Бадмаева сообщает ОВД-инфо.

Нападение произошло возле дома Олега Бадмаева. Несколько человек повалили его на землю, избили, попытались затолкать в машину, угрожали отвезти в лес, чтобы он сам вырыл себе могилу. От нападавших ему удалось убежать.

Однако сообщается, что ранее, 12 сентября, его уже пытались похитить неизвестные.

Причиной нападения якобы стало то, что Бадмаев поддерживает бывшего кандидата в мэры города Вячеслава Мархаева, участвующего в протесте.