Свердловские власти сообщили об отказе от строительства сурьмяного завода в Реже

Власти Свердловской области сообщили об отказе от строительства сурьмяного производства в Реже. Ранее скандалы с размещением аналогичного предприятия возникали в Дегтярске и Абсесте, однако из-за народного недовольства проекты так и не были осуществлены. В июле 2019 года появилась информация, что сурьмяной завод может появиться в Реже на площадях закрытого градообразующего предприятия "Режникель".

Как сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин, ему поступил ответ от первого замгубернатора Алексея Орлова, в котором тот сообщает, что территории бывшего плавильного цеха ЗАО "Режникель" недостаточно для реализации проекта по переработке сурьмяного концентрата в полном объеме, а имеющееся оборудование не может быть использовано в рамках проекта.

"Жители переживали за возможное серьезное ухудшение экологической обстановки", - отмечает Дмитрий Ионин.

Он также добавил, что еще год назад удалось вскрыть факты вывода с "Режникеля" 4,8 млн долларов на кипрские фирмы, в результате чего завод получил финансовую дыру и не смог дальше вести деятельность, оставив без работы многих режевчан, однако виновные до сих пор не наказаны, а деньги не возвращены.