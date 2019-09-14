06 Октября 2020
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
&quot;режникель&quot; реж сокращение (2011) | Фото:гтртк &quot;урал&quot;

Свердловские власти сообщили об отказе от строительства сурьмяного завода в Реже

Власти Свердловской области сообщили об отказе от строительства сурьмяного производства в Реже. Ранее скандалы с размещением аналогичного предприятия возникали в Дегтярске и Абсесте, однако из-за народного недовольства проекты так и не были осуществлены. В июле 2019 года появилась информация, что сурьмяной завод может появиться в Реже на площадях закрытого градообразующего предприятия "Режникель".

Как сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин, ему поступил ответ от первого замгубернатора Алексея Орлова, в котором тот сообщает, что территории бывшего плавильного цеха ЗАО "Режникель" недостаточно для реализации проекта по переработке сурьмяного концентрата в полном объеме, а имеющееся оборудование не может быть использовано в рамках проекта.

"Жители переживали за возможное серьезное ухудшение экологической обстановки", - отмечает Дмитрий Ионин.

ответ по сурьмяному заводу, Реж(2019)|Фото: Дмитрий Ионин

Он также добавил, что еще год назад удалось вскрыть факты вывода с "Режникеля" 4,8 млн долларов на кипрские фирмы, в результате чего завод получил финансовую дыру и не смог дальше вести деятельность, оставив без работы многих режевчан, однако виновные до сих пор не наказаны, а деньги не возвращены.

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Свердловские власти сообщили об отказе от строительства сурьмяного завода в Реже

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Теги: Режникель, сурьмяной завод Реж, Дмитрий Ионин



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