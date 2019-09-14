В Свердловской области две девочки погибли при пожаре в жилом доме

В поселке Нейво-Рудянка Кировградского городского округа при пожаре погибли две девочки 2016 и 2017 годов рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Трагедия произошла в жилом доме по ул. Молодцова. По предварительным данным, в квартире на площади пять квадратных метров горели личные вещи. Пожарные вынесли детей из задымленной квартиры, но спасти девочек не удалось. Их мать смогла выбраться. Сейчас женщина находится в больнице, ей оказывается необходимая помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум лицам. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников городского отдела и следователя-криминалиста регионального СК. Работа ведется совместно с сотрудниками МЧС и полиции.

Следователи допрашивают свидетелей, назначен комплекс экспертиз с целью выяснения точной причины смерти детей, устанавливается очаг и причины возгорания. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность бытового обогревателя. Также выясняются условия, в которых жила семья.