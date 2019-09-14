Росстат: число россиян-долгожителей выросло более чем в два раза

Число долгожителей в России выросло более чем в два с половиной раза. По данным Росстата, за десятилетие численность россиян, достигших возраста 100 лет, увеличилась с 7718 человек до 20582, передает корреспондент Накануне.RU.

В начале 2019 г. численность мужчин старше 100 лет составила 5895 человек, женщин - 14687 человек.

Добавим, что цель нацпроекта "Демография" достигнуть показателей продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 г.