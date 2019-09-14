В Екатеринбургском ТЮЗе прокомментировали спектакль с изнасилованием, показанный детям

В Екатеринбургском театре юного зрителя прокомментировали скандал, который разгорелся вокруг спектакля "Ревизор". Зрителей шокировало то, что в постановке были задействованы обнаженные актеры, а также в одном из эпизодов была показана сцена изнасилования.При этом, несмотря на то, что спектакль имел возрастной ценз 18+, в зале присутствовали дети.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТЮЗа, спектакль "Ревизор" ставил Псковский академический театр имени Пушкина в рамках фестиваля "Реальный театр" и никакого отношения к Екатеринбургскому ТЮЗу спектакль не имеет. ТЮЗ выступает в роли прокатной площадки.

"Отбором на этот фестиваль занимается, арт-директор фестиваля "РТ" Олег Лоевский, который формирует программу фестиваля. Театр юного зрителя специально не занимался формированием зрительской аудитории, зрители покупали билеты в кассе. Аннотации о спектаклях были прописаны и доступны для зрителей, в которых были указаны возрастные ограничения 18+", - подчеркнули в пресс-службе ТЮЗа.

Также в театре юного зрителя отметили, что дети, приходившие на спектакль, приходили в сопровождении родителей или взрослых сопровождающих, и сообщили, что на входе контролеры предупреждали родителей, что существуют возрастные ограничения, и что они берут на себя ответственность за то, что увидят. Просить у зрителей паспорт, чтобы определить возраст зрителей, театр не может.



Худрук Екатеринбургского ТЮЗа Григорий Лифанов сообщил, что солидарен со зрителями Екатеринбурга и считает, что такой формат искусства не допустим, однако он не может влиять на работу другого режиссера и диктовать коллегам, какие спектакли ставить, а какие нет.

В репертуаре Екатеринбургского театра юного зрителя идет постановка, фантазия на тему Н.В. Гоголя "Ревизор", спектакль называется "Э!.." с категорией 12+, но рекомендуется для просмотра зрителям от 14+.

Напомним, родительский комитет ранее заявил, что готовит заявление в прокуратуру.