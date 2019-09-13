06 Октября 2020
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Гора Ай-Петри, Крым (2015) | Фото: Накануне.RU

В Совфеде заявили, что Украина воссоединится с Крымом только в составе России

Украина воссоединится с Крымом только тогда, когда согласится стать частью РФ. Такое заявление сделал член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков, сообщают "РИА Новости"

По его словам, это единственный "быстрый и реальный метод". Все остальное сенатор назвал "сказками для избирателей".

Цеков выразил мнение, что Украину неизбежно ждет интеграция с Россией. Он предположил, что объединение стран в союзное государство со стиранием границ является самым реалистичным вариантом развития событий.

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В Совфеде заявили, что Украина воссоединится с Крымом только в составе России

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Теги: Сергей Цеков, Крым, Россия, Украина



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