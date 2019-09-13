Западные спецслужбы передали информацию "Проекту" Баданина о находящихся в ливийской тюрьме россиянах

06 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
Ливия Триполи (2011) | Фото: ziza.qip.ru

Западные спецслужбы передали информацию "Проекту" Баданина о находящихся в ливийской тюрьме россиянах

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) сообщает, что сотрудники «Проекта» могли получить информацию для своего расследования, только работая совместно с террористами и западными спецслужбами.

Любопытная статистика

Федеральное агентство новостей выяснило, что основатель «Проект.Медиа» Роман Баданин разместил материал, где обвиняет Россию во вмешательстве в страны Африки. Повышенное внимание в публикации уделено социологу Максиму Шугалею и его переводчику Самиру Суайфану. Они попали в плен весной 2019 года и до сих пор находятся в заточении.

Социолог Шугалей и переводчик Суайфан обрабатывали социологические материалы для Фонда защиты национальных ценностей. Им помогал работник ФЗНЦ Александр Прокофьев. Он не попал в плен из-за того, что не был в Ливии в день взятия в плен россиян.

Они исследовали общественное мнение накануне выборов президента. В связи с тем, что в стране был период долгосрочного безвластия, интерес социологов и журналистов к этой теме легко объясним.

Как работали Шугалей и Суайфан, подтверждено в статье «Проекта». Здесь опубликованы данные по президентским выборам:

соцсети, скрин, таблица, ливия(2019)|Фото:соцсети, скрин

Причем эта информация была опубликована в Сети впервые. Все данные по выборам, собранные во время опросов, хранилась в личном ноутбуке Максима Шугалея и не передавалась третьим лицам. Об этом заявил и их коллега Александр Прокофьев.

«Авторы пишут: «Особенно интересен отчет российской делегации о встрече с Сейфом 3 апреля: докладчик описывает обстоятельства разговора — Каддафи постоянно отвлекался, смотря по телевизору новости о Хафтаре». Обстоятельства разговора описаны верно, но они остались только в конспекте встречи. Также в названии файла была допущена ошибка. На самом деле встреча состоялась 4 числа. В отчете, отправленном в ФЗНЦ, эти детали были опущены, а ошибка в дате исправлена. Изначальный файл остался только на компьютере у Максима, который у него забрали при аресте. Отсюда у меня вопрос, каким образом в распоряжение медиа «Проект», контролируемого Михаилом Ходорковским, попал оригинальный файл? Каким образом авторы статьи получают материалы изъятые у Максима, если даже его адвокат не может получить никаких материалов по делу? И какие у них общие интересы с людьми, обвиняемыми в ООН в пытках и нарушениях прав человека?» — рассказал Прокофьев.

Чтобы выяснить, как в распоряжении «Проекта» оказалась информация, хранящаяся в ноутбуке российского социолога, журналисты Федерального агентства новостей разобрали всю цепочку событий тех дней.

Как сообщают СМИ, пленники находятся в тюрьме Митига в пригороде Триполи. Здесь Абд аль-Рауф Кара держит всех своих заложников. Он является руководителем аппарата по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД ПНЕ (DACOT), а в прошлом был полевым командиром группировки боевиков «Бригада Наваси». В настоящее время он контролирует тюрьмы Ливии.

Кара не в первый раз берет в плен россиян. Три года назад группу моряков с танкера «Теметерон» захватили Специальные силы сдерживания МВД ПНЕ и передали их в тюрьму Кара. Глава DACOT требовал за них огромную сумму денег. Россиян практически удалось спасти после напряженных переговоров российских дипломатов с Правительством национального единства, но Кара наотрез отказался выпускать из плена моряков, так как его «финансовый аспект» не был решен. В итоге конфликт урегулировали только 2 августа этого года.

Иными словами, Кара имеет большой опыт в международных похищениях людей и вымогательствах денег: он занимается этим годами, не опасаясь конфликта с ПНЕ. Все это не может не вызывать подозрений, и не исключено, что у главы DACOT есть влиятельные покровители. Ранее об этом говорил и сын экс-главы МИД Ливии Мухаммед Треки. Позднее он выступил в качестве переговорщика по делу о задержании российских социологов. Однако все изменилось после того, как он заявил, что у него есть доказательства связи Кара и западных спецслужб. После этого он также попал за решетку.

Как итог – двое россиян находятся в тюрьме. Люди, которые имели отношение к урегулированию вопроса, также не на свободе. Но по данным, полученным от источника в ливийском правительстве, все же есть люди, у которых был доступ к социологам.

Манипуляторы

Как сообщает ФАН, неизвестный русский специалист побывал в тюрьме, где находятся российские социологи. Он изучал информацию на устройствах Шугалея. После этого он уехал в Россию. Из этого можно сделать вывод, что так «Проект» заполучил нужные ему данные.

Судя по всему, Баданин связан с одним из самых влиятельных ливийских боевиков, поэтому имеет прямое отношение к этому преступлению. Кроме того, и журналиста, и главу DACOT связывает и тот факт, что оба сотрудничают с зарубежными спецслужбами.

Напомним, Роман Баданин обучался в Стэнфорде, а его медиа «Проект» щедро финансируется Фондами «Открытого общества» миллиардера Джорджа Сороса и олигарха Михаила Ходорковского. Оба также тесно сотрудничают с секретными службами.

Трудно сказать, что ждет российских социологов, находящихся в плену у Кара. Ведь неизвестно, по какому принципу он «вершит правосудие». Не исключено, что материал «Проекта» может стать поводом для казни наших соотечественников, и Баданин это понимает.

В связи с этим Фонд защиты национальных ценностей призывает российские правоохранительные органы проверить источники информации «Проекта», причастного к этому делу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Западные спецслужбы передали информацию "Проекту" Баданина о находящихся в ливийской тюрьме россиянах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: проект, баданин, ливия, федеральное агентство новостей, шугалей, прокофьев, Фонд защиты национальных ценностей , ФЗНЦ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети