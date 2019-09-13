Западные спецслужбы передали информацию "Проекту" Баданина о находящихся в ливийской тюрьме россиянах

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) сообщает, что сотрудники «Проекта» могли получить информацию для своего расследования, только работая совместно с террористами и западными спецслужбами.

Любопытная статистика

Федеральное агентство новостей выяснило, что основатель «Проект.Медиа» Роман Баданин разместил материал, где обвиняет Россию во вмешательстве в страны Африки. Повышенное внимание в публикации уделено социологу Максиму Шугалею и его переводчику Самиру Суайфану. Они попали в плен весной 2019 года и до сих пор находятся в заточении.

Социолог Шугалей и переводчик Суайфан обрабатывали социологические материалы для Фонда защиты национальных ценностей. Им помогал работник ФЗНЦ Александр Прокофьев. Он не попал в плен из-за того, что не был в Ливии в день взятия в плен россиян.

Они исследовали общественное мнение накануне выборов президента. В связи с тем, что в стране был период долгосрочного безвластия, интерес социологов и журналистов к этой теме легко объясним.

Как работали Шугалей и Суайфан, подтверждено в статье «Проекта». Здесь опубликованы данные по президентским выборам:

Причем эта информация была опубликована в Сети впервые. Все данные по выборам, собранные во время опросов, хранилась в личном ноутбуке Максима Шугалея и не передавалась третьим лицам. Об этом заявил и их коллега Александр Прокофьев.

«Авторы пишут: «Особенно интересен отчет российской делегации о встрече с Сейфом 3 апреля: докладчик описывает обстоятельства разговора — Каддафи постоянно отвлекался, смотря по телевизору новости о Хафтаре». Обстоятельства разговора описаны верно, но они остались только в конспекте встречи. Также в названии файла была допущена ошибка. На самом деле встреча состоялась 4 числа. В отчете, отправленном в ФЗНЦ, эти детали были опущены, а ошибка в дате исправлена. Изначальный файл остался только на компьютере у Максима, который у него забрали при аресте. Отсюда у меня вопрос, каким образом в распоряжение медиа «Проект», контролируемого Михаилом Ходорковским, попал оригинальный файл? Каким образом авторы статьи получают материалы изъятые у Максима, если даже его адвокат не может получить никаких материалов по делу? И какие у них общие интересы с людьми, обвиняемыми в ООН в пытках и нарушениях прав человека?» — рассказал Прокофьев.

Чтобы выяснить, как в распоряжении «Проекта» оказалась информация, хранящаяся в ноутбуке российского социолога, журналисты Федерального агентства новостей разобрали всю цепочку событий тех дней.

Как сообщают СМИ, пленники находятся в тюрьме Митига в пригороде Триполи. Здесь Абд аль-Рауф Кара держит всех своих заложников. Он является руководителем аппарата по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД ПНЕ (DACOT), а в прошлом был полевым командиром группировки боевиков «Бригада Наваси». В настоящее время он контролирует тюрьмы Ливии.

Кара не в первый раз берет в плен россиян. Три года назад группу моряков с танкера «Теметерон» захватили Специальные силы сдерживания МВД ПНЕ и передали их в тюрьму Кара. Глава DACOT требовал за них огромную сумму денег. Россиян практически удалось спасти после напряженных переговоров российских дипломатов с Правительством национального единства, но Кара наотрез отказался выпускать из плена моряков, так как его «финансовый аспект» не был решен. В итоге конфликт урегулировали только 2 августа этого года.

Иными словами, Кара имеет большой опыт в международных похищениях людей и вымогательствах денег: он занимается этим годами, не опасаясь конфликта с ПНЕ. Все это не может не вызывать подозрений, и не исключено, что у главы DACOT есть влиятельные покровители. Ранее об этом говорил и сын экс-главы МИД Ливии Мухаммед Треки. Позднее он выступил в качестве переговорщика по делу о задержании российских социологов. Однако все изменилось после того, как он заявил, что у него есть доказательства связи Кара и западных спецслужб. После этого он также попал за решетку.

Как итог – двое россиян находятся в тюрьме. Люди, которые имели отношение к урегулированию вопроса, также не на свободе. Но по данным, полученным от источника в ливийском правительстве, все же есть люди, у которых был доступ к социологам.

Манипуляторы

Как сообщает ФАН, неизвестный русский специалист побывал в тюрьме, где находятся российские социологи. Он изучал информацию на устройствах Шугалея. После этого он уехал в Россию. Из этого можно сделать вывод, что так «Проект» заполучил нужные ему данные.

Судя по всему, Баданин связан с одним из самых влиятельных ливийских боевиков, поэтому имеет прямое отношение к этому преступлению. Кроме того, и журналиста, и главу DACOT связывает и тот факт, что оба сотрудничают с зарубежными спецслужбами.

Напомним, Роман Баданин обучался в Стэнфорде, а его медиа «Проект» щедро финансируется Фондами «Открытого общества» миллиардера Джорджа Сороса и олигарха Михаила Ходорковского. Оба также тесно сотрудничают с секретными службами.

Трудно сказать, что ждет российских социологов, находящихся в плену у Кара. Ведь неизвестно, по какому принципу он «вершит правосудие». Не исключено, что материал «Проекта» может стать поводом для казни наших соотечественников, и Баданин это понимает.

В связи с этим Фонд защиты национальных ценностей призывает российские правоохранительные органы проверить источники информации «Проекта», причастного к этому делу.