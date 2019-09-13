Прокуратура взыскала ущерб с "Газпром трансгаз Югорск"

Югорский районный суд взыскал ущерб с компании "Газпром трансгаз Югорск", причиненный лесному фонду в результате аварии на газопроводе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В марте 2019 г. на территории Казымского участкового лесничества Белоярского района произошло частичное разрушение газопровода. В результате взрыва и горения лесному фонду РФ был причинен ущерб на сумму 592 тыс. руб.

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием возложить на компанию обязанность возместить в бюджет РФ указанные денежные средства.