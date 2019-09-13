Ограничения на перелеты из Жуковского в Прагу будут сняты
Россия и Чехия договорились о снятии всех ограничений на перелеты из Жуковского в Прагу. Соответствующий меморандум был подписан по итогам переговоров авиационных властей России и Чехии, которые прошли сегодня в Праге, сообщает ТАСС со ссылкой на главу российской делегации, директора департамента госполитики в области гражданской авиации Светлану Петрову.
По ее словам, меморандум предусматривает полную либерализацию частотного регулирования между Жуковским и Прагой.
"Также мы закрепили договоренность на линии Прага - Сеул. Переговорный процесс проходил сложно, но конструктивно", - приводит издание слова Светланы Петровой
"Отмена частотного регулирования позволит значительно увеличить турпоток между нашими странами", - сказала Петрова.
В ведомстве заявили, что авиасообщение сохранится как минимум в прежнем объеме. "Да, как минимум в прежнем", - подчеркнули в министерстве.