Ограничения на перелеты из Жуковского в Прагу будут сняты

Россия и Чехия договорились о снятии всех ограничений на перелеты из Жуковского в Прагу. Соответствующий меморандум был подписан по итогам переговоров авиационных властей России и Чехии, которые прошли сегодня в Праге, сообщает ТАСС со ссылкой на главу российской делегации, директора департамента госполитики в области гражданской авиации Светлану Петрову.

По ее словам, меморандум предусматривает полную либерализацию частотного регулирования между Жуковским и Прагой.

"Также мы закрепили договоренность на линии Прага - Сеул. Переговорный процесс проходил сложно, но конструктивно", - приводит издание слова Светланы Петровой

"Отмена частотного регулирования позволит значительно увеличить турпоток между нашими странами", - сказала Петрова.

В ведомстве заявили, что авиасообщение сохранится как минимум в прежнем объеме. "Да, как минимум в прежнем", - подчеркнули в министерстве.