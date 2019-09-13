Навальный вывел 7 миллионов рублей с биткоин-кошелька и сбежал за границу после обысков в штабах

Скандалист, глава «ФБК» Алексей Навальный вместе со своей семьей улетел в Соединенные Штаты. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте и на страничке в Facebook. Перед тем, как покинуть Россию, он снял все сбережения с биткоин-кошелька, на который 11 сентября поступили 7,3 миллиона рублей в криптовалюте.

Москвичи больше не выходят на незаконные уличные акции. В течение всего лета активность навальнистов была на пике, но сейчас все забыли про «независимых кандидатов». Навальный смог позволить себе долгожданный отъезд заграницу и оплату обучения дочери в Стэнфорде.

Тем временем в штабах блогера в 25 городах России правоохранительные органы проводят обыски по делу об отмывании денег, оперативно блокируя счета. В частности, обыски прошли в квартирах Ольги Гусевой, Даниила Кена и Александра Шуршева.

В США семья Навальных полетела через столицу Финляндии Хельсинки.

Примечательно, что за два дня до отъезда Навального на его биткоин-кошелек в 09:10 по мск поступило «крупное пожертвование» - 11 биткоинов, это около 7,3 миллионов рублей. Буквально через 16 минут всю сумму сняли.

Публицист Армен Гаспарян заметил, что пока Навальный отдыхает от митингов и повышенного внимания, в СИЗО и по тюрьмам сидят его последователи.

Так, например, Евгений Коваленко получил срок три с половиной года, Иван Подкупаев – три, а Данила Беглец – два. Скандально известному блогеру абсолютно наплевать судьбы этих людей, ведь он уехал в США. Там он устроит свою дочь Дарью в Стэнфорд, куда она поступила на бюджет нечестным способом. Подавая документы, она указала, что суммарный доход ее родителей составляет менее 120 тысяч рублей в месяц. Сотрудники штабов также предоставлены сами себе: блогер и их бросил на произвол судьбы.