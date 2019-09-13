Стала известна дата окончания строительства больницы-долгостроя в Нижневартовске

Больницу-долгострой в Нижневартовске сдадут в 2021 году, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, больницу в Нижневартовске возводят уже больше 10 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения.

О сроках окончания строительства рассказал в прямом эфире в одной из групп "ВКонтакте" директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

"Окончание строительства второй очереди – это те корпуса, строительство которых сейчас завершается – мы ожидаем в этом году. Но необходим весь комплекс. Контракт заключен, подрядчик определен, в ближайшие два года при исполнении всех обязательств будет завершено", - сказал он.

Он добавил, что больница городу нужна, для нее уже подбирают сотрудников.

"Мы ждем новую больницу. Там будет коллектив из сотрудников, которые сегодня работают в других клиниках", - сказал он.