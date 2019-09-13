05 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
Турецкий поток, газопровод (2016) | Фото: odnako.su

Арест пророссийского общественного деятеля в Болгарии может быть связан с борьбой вокруг "Турецкого потока"

В Болгарии 9 сентября задержан председатель движения "Русофилы". Его обвиняют в шпионаже в пользу иностранного государства. Задержание произошло накануне массового слёта сторонников движения, анонсированного на 14 сентября.
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Пока руководство Болгарии пытается разобраться в правомерности обвинений, недавно приступившая к своим обязанностям посол США уже приветствовала борьбу с "российским влиянием".

"Политэксперт" сообщает, что задержанный Николай Малинов был ранее депутатом от Болгарской социалистической партии. Но в последнее время отшёл от политики и занимался проектами, связанными с культурой.

По мнению журналиста "Медиамост Болгария" Бориса Анзова ситуация, когда аресты повлекла деятельность, не связанная с политикой, возникла в преддверии в преддверии визита в Россию болгарского министра иностранных дел. Это, в свою очередь, может быть обусловлено борьбой Запада с участием Болгарии в проекте газопровода "Турецкий поток".

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Арест пророссийского общественного деятеля в Болгарии может быть связан с борьбой вокруг "Турецкого потока"

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Теги: Болгария, Турецкий поток, политэксперт



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