Арест пророссийского общественного деятеля в Болгарии может быть связан с борьбой вокруг "Турецкого потока"

В Болгарии 9 сентября задержан председатель движения "Русофилы". Его обвиняют в шпионаже в пользу иностранного государства. Задержание произошло накануне массового слёта сторонников движения, анонсированного на 14 сентября.

Пока руководство Болгарии пытается разобраться в правомерности обвинений, недавно приступившая к своим обязанностям посол США уже приветствовала борьбу с "российским влиянием".

"Политэксперт" сообщает, что задержанный Николай Малинов был ранее депутатом от Болгарской социалистической партии. Но в последнее время отшёл от политики и занимался проектами, связанными с культурой.

По мнению журналиста "Медиамост Болгария" Бориса Анзова ситуация, когда аресты повлекла деятельность, не связанная с политикой, возникла в преддверии в преддверии визита в Россию болгарского министра иностранных дел. Это, в свою очередь, может быть обусловлено борьбой Запада с участием Болгарии в проекте газопровода "Турецкий поток".