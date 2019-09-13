В Челябинске неизвестный напал на офис местного отделения "Единой России"

В Челябинске неизвестный молодой человек напало на местное отделение партии "Единая Россия", передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что на вид нападавшему около 20-25 лет. Утром 13 сентября он бросил в вывеску на входе пузырек с зеленкой, после чего скрылся.

Также атаке подверглась приемная лидера партии Дмитрия Медведева - там испортили двери.

Сейчас заявление в полицию написано, отрабатываются видеозаписи с камер наблюдения на улице. Факт нападения Накануне.RU подтвердили в региональном отделении партии.