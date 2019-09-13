05 Октября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Вячеслав Бурков (2019) | Фото: facebook.com/burkov.zspk

Суд снова восстановил Вячеслава Буркова в должности главы Большесосновского района

Большесосновской районный суд восстановил Вячеслава Буркова в должности главы муниципалитета, признав незаконным и отменив решение земского собрания. Об этом Бурков сообщил в своем Facebook.

"Несмотря на дальнейшее обжалование, я вновь полноправный глава Большесосновского района. Публично обращаюсь к депутатам: хватит воевать, давайте вместе работать для наших жителей, пора убрать эмоции в сторону!" - заявил восстановленный мэр.

Напомним решение о досрочной отставке главы района было принято 28 августа. Ранее депутаты уже отправляли в отставку Буркова, но глава оспорил это решение по суду. На работу ему удалось вернуться с трудом: в здание администрации он пробивался при поддержке силовиков.

Глава на заседании земсобрания заявил, что его досрочная отставка будет незаконной и призвал депутатов "прекратить возню" и начать работать.

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Суд снова восстановил Вячеслава Буркова в должности главы Большесосновского района

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Теги: Вячеслав Бурков, восстановление в должности, суд, земское собрание, отставка



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