Суд снова восстановил Вячеслава Буркова в должности главы Большесосновского района

Большесосновской районный суд восстановил Вячеслава Буркова в должности главы муниципалитета, признав незаконным и отменив решение земского собрания. Об этом Бурков сообщил в своем Facebook.

"Несмотря на дальнейшее обжалование, я вновь полноправный глава Большесосновского района. Публично обращаюсь к депутатам: хватит воевать, давайте вместе работать для наших жителей, пора убрать эмоции в сторону!" - заявил восстановленный мэр.

Напомним решение о досрочной отставке главы района было принято 28 августа. Ранее депутаты уже отправляли в отставку Буркова, но глава оспорил это решение по суду. На работу ему удалось вернуться с трудом: в здание администрации он пробивался при поддержке силовиков.

Глава на заседании земсобрания заявил, что его досрочная отставка будет незаконной и призвал депутатов "прекратить возню" и начать работать.