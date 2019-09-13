Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили побоище в столовой

Потасовка произошла между строителями одной из подрядных организаций строящегося Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

Драка попала на видео. На кадрах видно, что несколько человек в рабочей одежде и касках бьют друг друга, кидаются стульями, переворачивают столы.

Пресс-центр ГПЗ заявил, что инцидент произошел на бытовой почве. Все участники (по данным пресс-службы, их было восемь человек) задержаны сотрудниками полиции. Позднее их уволили, сообщает РИА Новости.

Телеграм-каналы пишут, что все началось с того, что уроженец Казахстана Акжол перед обедом занял место, положив на стул свою строительную каску. Но на это место стал претендовать узбек по имени Азизбек, который перекладывая каску Акжола в другое место, уронил ее на пол.

Строительство Амурского ГПЗ началось в октябре 2015 года в районе города Свободный Амурской области. На официальном сайте предприятия сообщается, что ГПЗ станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".