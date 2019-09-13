Украина обязана провести выборы в Донбассе по "формуле Штайнмайера", - МИД Украины

Неожиданно откровенное признание сделал новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. В кулуарах на киевском форуме "Ялтинской европейской стратегии" он заявил, что Украина обязана провести выборы в Донбассе по "формуле Штайнмайера", поскольку это было согласовано на встрече лидеров "Нормандской четверки" еще в 2015 году.

Напомним, тогда согласование этой формулы позволило отложить местные выборы в ДНР и ЛНР, которые должны были состояться через десять дней. Но они до сих пор так и не прошли.

"Формулу Штайнмайера", которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", – цитирует Пристайко "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что в Киеве хотели бы провести местные выборы по всей Украине, включая весь Донбасс. И в этом "нет ничего такого, чтобы обвиняли в "зраде" или "перемоге".

Напомним, "формула Штайнмайера" подразумевает предоставление Донбассу особого статуса: на временной основе - в день местных выборов, на постоянной - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах голосования. Вчера Зеленский заявил, что готов обсуждать этот вопрос на встрече лидеров "Нормандской четверки".

Экс-депутат Рады Сергей Высоцкий обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он распустил ЦИК, чтобы по "формуле Штайнмайера" провести местные выборы в Донбассе в угоду Москве.

Местные выборы на Украине запланированы на следующий год.