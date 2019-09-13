"Урал" сыграет с "Черноморцем" в Кубке России 25 сентября

Определились дата и время начала матчей 1/16 финала Кубка России по футболу сезона 2019/20. Свое расписание узнал и екатеринбургский "Урал".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, игра в которой футболистам Дмитрия Парфенова будет противостоять выступающий в ПФЛ "Черноморец", пройдет 25 сентября в Новороссийске. Встреча состоится на Центральном стадионе и начнется в 21.00 по уральскому времени.

Победитель матча "Черноморец" - "Урал" в 1/8 финала Кубка сразится с победителем пары "Факел" (Воронеж) - "Арсенал" (Тула).

Напомним, уже в эту субботу "Уралу" предстоит выездной матч чемпионата России против московского "Спартака".