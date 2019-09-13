05 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фарман Салманов (2019) | Фото: ru.wikipedia.org

Из Югры в Азербайджан проложат "Путь нефти"

Студенты, преподаватели нефтяных вузов, ученые и практики, посвятившие свою жизнь нефтяной отрасли, 16 сентября отправятся в международную медиаэкспедицию "Путь нефти". В ходе путешествия будет создан медиаконтент, который отразит нефтяное богатство регионов России и Родины первооткрывателя Сибирской нефти Фармана Салманова – Азербайджана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовска.
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"Путь нефти" пройдет через Горноправдинск, Мегион, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, Тюмень, Уфу, Москву, Баку. В каждом городе путешественники встретятся с ветеранами нефтегазовой отрасли.

По словам организаторов медиаэкспедиции, Нижневартовск и Мегион сыграли в судьбе Салманова главную роль. В этих городах молодежь посетит компанию "Самотлорнефтегаз", мемориальный комплекс "Первая разведочная скважина Р-1 Самотлорского месторождения". Путешественники узнают все о самом знаменитом в России, входящим в семерку самых крупных в мире, месторождении нефти, Самотлоре.

Напомним, ранее в рамках кампании по переименованию российских аэропортов Сургут и Нижневартовск боролись за право назвать свой аэропорт именем Салманова. В итоге победу одержала экономическая столица Югры.

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Из Югры в Азербайджан проложат "Путь нефти"

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Теги: Фарман Салманов, первооткрыватель нефти, путь нефти



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