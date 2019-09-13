05 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
(2004) | Фото: online.gazeta.lviv.ua

Кучма: Зеленский готов к разведению войск в Донбассе по всему фронту

Представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма заявил, что на следующем заседании 18 сентября будет принято решение об окончательном отводе сил в Петровском и Золотом (ЛНР). Об этом он сказал в кулуарах на киевском форуме "Ялтинской европейской стратегии".
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По его словам, над вопросом дальнейшего разведения войск на следующих участках сейчас работают военные. А президент Владимир Зеленский будет ставить вопрос об отводе по всей линии фронта на встрече лидеров "Нормандской четверки".

При этом Кучма считает, что говорить о контроле над границей с Россией не имеет никакого смысла, пока ДНР и ЛНР не вернутся в состав Украины.

"Если это не будет наша территория, мы же туда не попадем. Поэтому это должно быть постепенно. То есть, наша территория будет – будут и наши границы", – сказал он.

Это совпадает с позицией Зеленского, который выступил против введения войск в Донбасс под эгидой ООН. Также настрой Кучмы отличается в лучшую сторону от позиции предыдущей власти, которая ставила получение контроля над границей с Россией как условие выполнения Минских соглашений.

Интересно, что это согласуется и с тем, что заявил профессор МГИМО Валерий Соловей: будто бы Киев негласно согласен на то, чтобы на границе с Россией были не украинские пограничники, а добровольческий корпус "Донбасс".

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Кучма: Зеленский готов к разведению войск в Донбассе по всему фронту

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Теги: Украина, Леонид Кучма, Донбасс



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