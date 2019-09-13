05 Октября 2020
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Общество
соцсети, коллаж, интернет зависимость (2019) | Фото: versiya.info

Мэр Перми выполняет поручение губернатора: проведет свой первый эфир в Instagram

Глава Перми Дмитрий Самойлов анонсировал проведение своего первого прямого эфира в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Ответам на вопросы пермяков мэр планирует уделить час. Прямой эфир пройдет 18 сентября, в 17.00.

"Диалог с людьми считаю важнейшей частью своей работы. Именно общественное обсуждение, поддержка пермяков помогает мне и моей команде реализовывать большие проекты, например, масштабную реконструкцию улицы Революции или строительство «с нуля» просторной современной школы "Мастерград". Мне нравятся прямые обсуждения, острые вопросы, поэтому регулярно провожу приемы во всех районах города, участвую в прямых телеэфирах. Новое время открывает новые возможности. Читаю все комментарии, сообщения в директе, отмечаю много полезных предложений. Предлагаю вам попробовать новый для меня формат – прямой эфир в инстаграм. Точно расскажу про дорожные стройки и запуск тепла, пройду и по частным вопросам", - обратился к жителям города Самойлов и попросил присылать вопросы.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников потребовал от глав районов и городских округов усилить работу с жителями в соцсетях. Глава региона отметил, что соцсети являются полноценным инструментом работы с жителями края. И напомнил, что ранее чиновники получили рекомендацию - создать аккаунты в популярных соцсетях, поскольку их пользователи являются одной из самых активных и требовательных аудиторий.

Губернатор поручил главам территорий начинать свое утро с просмотра аккаунтов и изучения вопросов, раздачи поручений и их контроля. Максим Решетников подчеркнул, что в общении с жителями нет места формальным отпискам, и напомнил о необходимости исполнять все обещания, данные в соцсетях. Также главам муниципалитетов рекомендовано проводить прямые эфиры, не реже одного раза в месяц. Каждый прямой эфир должен анонсироваться заранее и проходить должен в удобное для граждан время.

Отметим, что сам губернатор регулярно проводит прямые эфиры в своем Instagram.

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Мэр Перми выполняет поручение губернатора: проведет свой первый эфир в Instagram

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Теги: Дмитрий Самойлов, Instagram, прямой эфир



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