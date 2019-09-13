После трех землетрясений на Алтае закрыты школы и детсады

Из-за трех землетрясений в Республике Алтай приостановили работу несколько десятков школ и детсадов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, в Улаганском районе зарегистрирован третий подземный толчок 3,6 магнитуд.

После этого 12 школ и 8 детских садов по решению администраций приостановили свою деятельность.

Ранее сегодня в Улаганском районе республики произошли два землетрясения. Толчок 5,3 магнитуд зарегистрирован в 30 километрах севернее от села Акташ, второй там же 5,1 магнитуд.

Отмечается, что объекты ЖКХ, энергетики и связи не пострадали, дороги в проезжем состоянии.