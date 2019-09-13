Зеленский распустил ЦИК под выборы в Донбассе, - соратник Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский через Раду распустил ЦИК, чтобы по "формуле Штайнмайера" провести местные выборы в Донбассе в угоду Москве. Об этом заявил бывший депутат Рады Сергей Высоцкий, который в нынешнюю Раду шел от партии от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", но не прошел.

Он отметил, что отставка ЦИК институциализирована партиями Зеленского и Виктора Медведчука, хотя за нее проголосовали и другие фракции, кроме фракции "Европейской солидарности".

"На примере этого голосования мы видим, каким образом будут собраны голоса за возможную капитуляцию Украины. За выполнение Украиной "Минска" в одностороннем формате. За еще какие-то прихоти, которые Медведчук привезет из Москвы", - написал Высоцкий в Facebook.

Вчера Зеленский заявил, что на встрече лидеров "Нормандской четверки" будет обсуждаться, в частности, именно "формула Штайнмайера", которая, напомним, подразумевает предоставление Донбассу особого статуса: на временной основе - в день местных выборов, на постоянной - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах голосования.

Профессор МГИМО Валерий Соловей считает, что новая украинская власть действительно готова к уступкам по Донбассу.