Зеленский распустил ЦИК под выборы в Донбассе, - соратник Порошенко

05 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
ДНР, Донецк (2019) | Фото:

Зеленский распустил ЦИК под выборы в Донбассе, - соратник Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский через Раду распустил ЦИК, чтобы по "формуле Штайнмайера" провести местные выборы в Донбассе в угоду Москве. Об этом заявил бывший депутат Рады Сергей Высоцкий, который в нынешнюю Раду шел от партии от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", но не прошел.
Читайте также:

Он отметил, что отставка ЦИК институциализирована партиями Зеленского и Виктора Медведчука, хотя за нее проголосовали и другие фракции, кроме фракции "Европейской солидарности".

"На примере этого голосования мы видим, каким образом будут собраны голоса за возможную капитуляцию Украины. За выполнение Украиной "Минска" в одностороннем формате. За еще какие-то прихоти, которые Медведчук привезет из Москвы", - написал Высоцкий в Facebook.

Вчера Зеленский заявил, что на встрече лидеров "Нормандской четверки" будет обсуждаться, в частности, именно "формула Штайнмайера", которая, напомним, подразумевает предоставление Донбассу особого статуса: на временной основе - в день местных выборов, на постоянной - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах голосования.

Профессор МГИМО Валерий Соловей считает, что новая украинская власть действительно готова к уступкам по Донбассу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зеленский распустил ЦИК под выборы в Донбассе, - соратник Порошенко

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети