Глава одного из департаментов Тюменской области получила прокурорское представление из-за нарушений в сфере закупок

Департамент информатизации Тюменской области сотрясла прокурорская проверка. Несмотря на то, что она носила плановый характер, из-за найденных нарушений внесено представление, передает корреспондент Накануне.RU.

По версии telegram-канала "Доктор Комаровский", надзор касался проверки того, насколько конкурентными были закупки департамента в последние годы по направлениям оргтехники и программного обеспечения для нужд учреждений здравоохранения региона. В пресс-службе областной прокуратуры факт проведения проверки подтвердили.

"Проверка носила плановый характер. Найдены нарушения в сфере закупок и бюджетного законодательства. Результат – внесено представление", - сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве, воздержавшись от более подробных комментариев.