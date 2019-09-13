05 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
госзакупки (2013) | Фото:

Глава одного из департаментов Тюменской области получила прокурорское представление из-за нарушений в сфере закупок

Департамент информатизации Тюменской области сотрясла прокурорская проверка. Несмотря на то, что она носила плановый характер, из-за найденных нарушений внесено представление, передает корреспондент Накануне.RU.

По версии telegram-канала "Доктор Комаровский", надзор касался проверки того, насколько конкурентными были закупки департамента в последние годы по направлениям оргтехники и программного обеспечения для нужд учреждений здравоохранения региона. В пресс-службе областной прокуратуры факт проведения проверки подтвердили.

"Проверка носила плановый характер. Найдены нарушения в сфере закупок и бюджетного законодательства. Результат – внесено представление", - сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве, воздержавшись от более подробных комментариев.

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Глава одного из департаментов Тюменской области получила прокурорское представление из-за нарушений в сфере закупок

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Теги: департамент информатизации Тюменской области, Марина Рудзеич, прокурорская проверка, закупки, прокурорское представление



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