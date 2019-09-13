"Уральские авиалинии" поздравили Дамира Юсупова с днем рождения

Авиакомпания "Уральские авиалинии" опубликовала поздравление своему самому прославленному пилоту – Герою России Дамиру Юсупову.

В Instagram перевозчика говорится: "Очевидно, что вы нашли свое призвание и доказали, что российская школа авиации выпускает самых достойных профессионалов лётного дела. Сегодня прекрасный повод, чтобы еще раз выразить искреннюю благодарность за вашу работу и героический поступок! Желаем отменного здоровья, неизменной удачи, приятных полетов и "приветливых" глиссадных огней!".

Также в "Уральских" рассказали об огромном граффити-постере с портретом КВС Юсуповм и вторым пилотом Георгием Мурзиным, который появился на торце одного из домов в Сургуте. Там также написали ставшую знаменитой фразу бортпроводника: "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы".

Напомним, в шесть утра в четверг, 15 августа, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто серьезно не пострадал. Пилотам было присвоено звание Героев России, бортпроводникам - Ордена Мужества.