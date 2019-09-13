Ямал представит свой туристический потенциал на IV Фестивале Русского географического общества

Арктический регион УрФО - Ямало-Ненецкий автономный округ представит туристический потенциал на IV Фестивале Русского географического общества, который пройдет с 13 по 22 сентября в московском парке "Зарядье", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

Участниками фестиваля станут представители окружного департамента молодежной политики и туризма, ГБУ ЯНАО "Ямалтур", мастера косторезного искусства и песенного фольклора.

Во время фестиваля на территории парка установят инсталляции, среди которых будет и ямальский чум. В традиционном жилище северных кочевников арктического региона все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению сувениров из кости оленя, лося и бивня мамонта, которые проведут Сергей Аляба и Иван Савицкий. Национальные ненецкие песни в исполнении Татьяны Лар, руководителя фольклорной группы "Вы’сей" ("Сердце тундры"), познакомят москвичей и гостей столицы с тайнами северной души, позволят открыть Ямал как территорию гостеприимства и полярной экзотики.

Ямало-Ненецкий автономный округ уже давно развивает свой туристический потенциал как арктическая территория. Турпоток на Ямал растет в среднем на 20-25% в год: в 2016 году регион посетили 119 тыс., в 2017 году - 141 тыс., в 2018 - 172 тыс. человек, по данным департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа. Местный колорит привлекает гостей из Германии, Греции, Израиля, Австралии, США, Китая и других стран. В числе популярных мест стела "Полярный круг" и Музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского, где хранится найденный в 2007 году на Ямале мамонтенок Люба. На Ямале упор делается и на событийный туризм.

Добавим, что недавно реконструированный парк "Зарядье" является символом современной Москвы, где объекты культурного наследия XVI века соседствуют с инновационной архитектурой и высокотехнологичными аттракционами. Холмы и низины покрыты лесом, степными ландшафтами и пойменными лугами, которые воссоздают разные природные зоны страны, от Крайнего Севера до степных районов. Презентация в столице откроет новые горизонты для развития туристической сферы Ямала.