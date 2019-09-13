В Санкт-Петербурге 17 сентября готовится митинг против произвола на выборах, на следующий день – инаугурация Беглова

В Северной столице подана заявка на проведение митинга против нарушений на прошедших выборах и против, цитируем, "политических репрессий". Мероприятие должно состояться 17 сентября на площади Ленина, сообщил в соцсетях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник.

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При этом на следующий день, 18 сентября, назначена процедура инаугурации избранного губернатора города Александра Беглова. Питерский избирком зафиксировал победу Беглова на выборах 8 сентября с результатом почти в 65% голосов, явка была в тот день зафиксирована на необычайно низком уровне – менее 24%.

В настоящий момент в соцсетях развернута настоящая кампания по дискредитации победы Беглова, появились обвинения якобы части его команды агитаторов, которые обвиняют штаб губернатора в невыплатах денежных средств по итогам кампании. Часть оппозиционно настроенных кандидатов утверждает, что прошедшие в один день с губернаторскими выборы муниципальных депутатов отличались массовыми фальсификациями и подтасовками. В общем, каждая из сторон обвиняет оппонентов в нарушениях, при том, что якобы даже некоторые представители питерского истеблишмента играли на стороне оппозиции .

Выборы муниципальных депутатов в Петербурге с самого начала кампании действительно отличались беспрецедентно высоким уровнем административного давления, что не раз давало повод для вмешательства и критики работы городской избирательной комиссии и территориальных избиркомов со стороны ЦИК и её председателя Эллы Памфиловой. Впрочем, на критике вмешательство и закончилось.