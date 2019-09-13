05 Октября 2020
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анастасия заворотнюк, актриса (2011) | Фото:kinopoisk.ru

Анастасии Заворотнюк, которая находится в тяжелейшем состоянии в реанимации, планируют провести операцию

Актрисе Анастасии Заворотнюк, которая находится в реанимации одной из московских клиник, хотят сделать операцию, для этого соберут консилиум врачей, пишет Mash.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что у Заворотнюк якобы диагностировали отек головного мозга. Медики уже провели курс химиотерапии, однако это не помогло.

48-летняя Заворотнюк оказалась в больнице более 2 недель назад.

Последние два месяца аккаунт Заворотнюк в Instagram неактивен как никогда - новых фотографий звезды шоу-бизнеса там нет, только старые - из сериала "Моя прекрасная няня" и различных воспоминаний. Самая "новая" фотография сделана еще 5 апреля на открытии нового ювелирного салона в Ереване. Сотовый телефон директора Заворотнюк Марины Потаповой выключен.

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Анастасии Заворотнюк, которая находится в тяжелейшем состоянии в реанимации, планируют провести операцию

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Теги: Анастасия Заворотнюк, отек мозга, болезнь, клиника



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