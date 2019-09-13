"Привет, Андрей!": Собчак станет ведущей программы "Пусть говорят" на Первом канале

Первый канал запустил промо нового проекта с Ксений Собчак. Точнее, проект весьма старый – это детище Андрея Малахова, вечернее ток-шоу "Пусть говорят". В видеоролике Ксения моется в ванне и звонит некому мужчине: "Привет, Андрей!" (именно так называется один из проектов Малахова на "России 1" – главном конкуренте "Первого" – прим. ред.). Далее телеведущая сообщает, что некто сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Далее следует звук пистолетного выстрела – вероятно, намек на то, что конкурент застрелился от злости.

Малахов ушел с Первого канала довольно скандально и занял место Бориса Корчевникова в программе "Прямой эфир" на "России 1". Его место в "Пусть говорят" занял Дмитрий Борисов, но его харизмы для проекта оказалось мало – постоянно ходили слухи, что его заменят на кого-то более яркого.

Слухи о возвращении Собчак на федеральные каналы ходили давно. Стоит отметить, что сейчас Ксения является генеральным продюсером телеканала "Супер" (назначена в конце мая 2019 года). Особых успехов на этом посту у телеведущей не было. При этом "Супер" входит в развлекательный субхолдинг "Газпроммедиа" – конкурента Первого канала. Вообще, максимальное внимание Ксения уделяет своему YouTube-шоу, в котором то роется у Волочковой в прикроватной тумбочке, то снимает фильмы про Беслан.

Интересно, что промо-ролик с Ксенией был опубликован в канун ее свадьбы – 13 сентября она сочеталась браком с режиссером Константином Богомоловым. А телеграм-канал Baza цитирует свой источник: "Это (возвращение в эфир федерального канала – прим. ред.) награда за правильное и активное участие в политической жизни страны в последние годы". Напомним, на выборах президента России Собчак была кандидатом, но активную политическую деятельность сейчас не ведет. Ее не раз называли "спарринг-партнером" для Путина на этих выборах.