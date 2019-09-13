"Посадите лучше кукурузу": уральцы не слишком хотят установки памятника Демидову в аэропорту Кольцово

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев предложил обсудить возможную установку памятника Акинфию Демидову возле здания екатеринбургского аэропорта Кольцово. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом губернатор написал в своем Instagram.

Напомним, в конце минувшего года завершилось голосование по названию 45 российских воздушных гаваней именами великих земляков. По его итогам аэропорт Екатеринбурга будет носить имя Акинфия Демидова.

Сегодня Евгений Куйвашев рассказал, что холдинг "Аэропорты Регионов" вышел с предложением установить памятник Демидову возле здания екатеринбургского аэровокзала.

"Я бы хотел обсудить эту идею с жителями Екатеринбурга и Свердловской области. Что вы думаете об этом? Хотели бы вы видеть такой памятник в Кольцово? Уточню, что бюджетных денег на это не потребуется", - отметил губернатор, призвав подписчиков излагать свои мысли в комментариях.

Одни пользователи поддержали эту идею.

"Демидовы - символ Урала! Поэтому я за!", "Огненная идея", "Однозначно ставить памятник!", - считают подписчики.

Однако их оппоненты возражают: "Нет. Не портите аэропорт", "Хватит памятников уже. Несовременно, неинтересно", "Посадите лучше кукурузу".

Как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года в Екатеринбурге горожане заметили сильный "зловещий туман". Шутники назвали это призраком Акинфия Демидова, который прошествовал через город в аэропорт имени себя.