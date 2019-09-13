Интерпол отказался комментировать запрос МИД РФ по Смоленкову

Интерпол в ответ на просьбу подтвердить получение российского запроса о якобы информаторе американских спецслужб Олеге Смоленкове посоветовал обратиться к "соответствующим национальным органам".

"Интерпол не предоставляет информации о конкретных случаях или лицах, за исключением особых обстоятельств и с одобрения затронутой страны", – передает РИА Новости заявление Интерпола.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва запросила Интерпол о местоположении Смоленкова.

Напомним, СМИ называют Смоленкова возможным американским шпионом.

Как сообщалось ранее, американские разведчики якобы вывезли в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. По данным телекомпании CNN, агент "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве".

"Ведомости" писали, что предполагаемый американский шпион проработал в Кремле не менее пяти лет и занимал должности советников и помощников. Издание выяснило, что "агент ЦРУ" имел доступ к информации российских спецслужб и вполне мог нанести заметный ущерб безопасности страны.