Поклонская готова посоветовать Зеленскому хорошую йогу и дельфинотерапию в Крыму

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская посоветовала Владимиру Зеленскому тренировать выдержку такими способами как дельфинотерапия, медитация и йога.

Ранее Зеленский заявил о планах по возвращению Крыма. При этом он отметил, что для начала активных действий ему нужно встретиться с президентом США.

"Один из форматов, о которых намекнул Зеленский, это обдумывание модели возвращения Крыма с президентом Соединенных Штатов. Судьба Крыма решена была крымчанами, до Зеленского и Трампа. Совершенно точно не им решать нашу судьбу. Пусть занимаются своими странами и тренируют выдержку, не лезут в дела других. Есть масса способов успокоиться: йога, медитация, наконец – дельфинотерапия. В Крыму хорошие места, могу подсказать", - сказала РИА Новости Поклонская.

Поклонская предложила Зеленскому не винить себя за потерю Крыма (поскольку переход полуострова в Россию случился не при нем), но и не обольщаться на этот счет.