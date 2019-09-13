05 Октября 2020
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Политика В России Украина
Наталья Поклонская (2019) | Фото:vk.com/poklonskaya_nv

Поклонская готова посоветовать Зеленскому хорошую йогу и дельфинотерапию в Крыму

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская посоветовала Владимиру Зеленскому тренировать выдержку такими способами как дельфинотерапия, медитация и йога.
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Ранее Зеленский заявил о планах по возвращению Крыма. При этом он отметил, что для начала активных действий ему нужно встретиться с президентом США.

"Один из форматов, о которых намекнул Зеленский, это обдумывание модели возвращения Крыма с президентом Соединенных Штатов. Судьба Крыма решена была крымчанами, до Зеленского и Трампа. Совершенно точно не им решать нашу судьбу. Пусть занимаются своими странами и тренируют выдержку, не лезут в дела других. Есть масса способов успокоиться: йога, медитация, наконец – дельфинотерапия. В Крыму хорошие места, могу подсказать", - сказала РИА Новости Поклонская.

Поклонская предложила Зеленскому не винить себя за потерю Крыма (поскольку переход полуострова в Россию случился не при нем), но и не обольщаться на этот счет.

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Поклонская готова посоветовать Зеленскому хорошую йогу и дельфинотерапию в Крыму

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Теги: наталья поклонская, владимир зеленский, йога, крым



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