05 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени рабочий полночи пролежал на работе со сломанной ногой и умер от сердечной недостаточности

Компании "Тюменские моторостроители" грозит наказание за смерть рабочего – проверка нашла нарушения трудового законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Гострудинспекции.
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В два часа ночи 4 февраля пострадавший после обхода территории зашел в помещение насосной, чтобы проверить давление в водопроводе. Спустившись по лестнице к агрегатам, он осмотрел оборудование. Уходя, на высоте 1,5 м рабочий споткнулся, уперся коленом в ступеньку и, не удержав равновесие, начал падать.

После падения он не смог встать из-за травмы ноги, "скорую" ему вызвали лишь прибывшие утром на работу коллеги. Травму медики посчитали легкой, однако вскоре пострадавший умер от сердечной недостаточности. Родственники погибшего не согласились с актом о несчастном случае на производстве.

Дополнительное расследование показало, что на предприятии грубо нарушали нормы Трудового кодекса РФ. В частности, работодатель обязан контролировать условия труда на рабочих местах, а также правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. Комиссия квалифицировала несчастный случай как связанный с производством. Решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

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В Тюмени рабочий полночи пролежал на работе со сломанной ногой и умер от сердечной недостаточности

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Теги: Тюменские моторостроители, несчастный случай, смерть



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