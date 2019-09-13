Скандальный спектакль со сценой изнасилования в екатеринбургском Театре юного зрителя проверит прокуратура

Уральский родительский комитет заинтересовался скандальным спектаклем "Ревизор" в екатеринбургском Театре юного зрителя. Готовится заявление в прокуратуру.

На днях в ТЮЗе в рамках фестиваля "Реальный театр" показали спектакль по произведению Гоголя "Ревизор" Псковского театра драмы им. Пушкина. Однако он был отмечен цензом 18+, поскольку в постановке были задействованы обнаженные актеры, а в одном из эпизодов показали сцену изнасилования. Известно, что в зале находились как взрослые, так и несовершеннолетние дети.

Как рассказал Накануне.RU председатель Уральского родительского комитета Евгений Жабреев, в Екатеринбурге это далеко не первый подобный скандал.

"Как только начинается учебный год, дети начинают страдать: то у нас полуобнаженная Волочкова ногами машет на сцене, то сексуальные энциклопедии начинают продаваться. Теперь вот сцена изнасилования. Хочу сказать, что постановка этого "Ревизора" рассчитана на совершенно другой возраст. Взрослый все это воспринимает по-другому, это абсолютно не для детей", - уверен общественник.

По его словам, "за это безумие надо наказывать".

"Родительский комитет однозначно отреагирует на данную ситуацию. Мы подключим прокуратуру, пусть надзорные органы проведут проверку. За это должен "головой отвечать" арт-директор, также предстоит разобраться, кто вообще распространял эти билеты, что они попали через родителей к детям", - отметил руководитель УРК.

Сцена из спектакля

Он уточнил, что заявление в прокуратуру будет подготовлено "в самые ближайшие часы".

"Для чего у нас существуют на федеральном уровне ограничения по возрасту? Вот и посмотрим, найдут ли надзорные органы нарушения. Если не найдут, подключим наших коллег-депутатов из Государственной думы, чтобы они тоже обратили на это внимание", - добавил Евгений Жабреев.

Получить оперативный комментарий по ситуации в Театре юного зрителя Накануне.RU не удалось.

В Псковском театре драмы им. Пушкина так описывают скандальный спектакль.

"Режиссер псковского спектакля Петр Шерешевский, почти не меняя текста пьесы, действие которой у него перенесено в сегодняшний день, резко скорректировал привычный жанр "Ревизора". Его спектакль - своеобразный гибрид гиперреализма и мистического триллера, в финале поднимающийся до трагической ноты", - говорится на сайте театра.

Добавим, что ТЮЗ возглавляет бывший начальник управления образования Екатеринбурга Евгения Умникова, выходец из команды Владимира Тунгусова.