На Ямале планируют повысить планку по расселению аварийных домов в четыре раза

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов призвал усилить работу по ликвидации аварийного жилья. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, соответствующее предложение было озвучено во время заседания Совета глав муниципальных образований округа, которое прошло в Салехарде. В работе совета участвовали руководители всех 13 муниципалитетов региона, члены окружного правительства, представители губернатора в городах и районах, государственный федеральный инспектор по ЯНАО, уполномоченный по правам ребенка в автономном округе, председатель окружной счетной палаты.

Во время обсуждения ликвидации аварийного фонда было отмечено, что по состоянию на 10 сентября 2019 г. на Ямале признано аварийными 729 тыс. кв. м жилья. До 2025 года в рамках двух адресных программ автономного округа будет ликвидировано 569 тыс. кв. м жилья. Переехать в новые квартиры смогут около 38,5 тыс. семей. Губернатор предложил довести показатель до 1 млн кв. м.

"Это в четыре раза выше того, что мы должны с вами сделать в рамках национального проекта. Мы планку повышаем в четыре раза. Где-то даже будем дополнительно признавать аварийным жилье, зная, что оно ветхое, но процедуры некоторые затягиваются. Это очень высокая планка. Сами понимаете, какой финансовый ресурс на это потребуется - речь идет о десятках миллиардов рублей", - подчеркнул Артюхов.

Он обратился к мэрам с просьбой доводить до жителей все возможные варианты переселения, будь то переезд из аварийного жилья в квартиру на территории округа или выбор в пользу Тюмени по программе "Сотрудничество".

Напомним, ранее в пресс-службе правительства Ямала комментируя неготовность региона к реновации объясняли большим количеством аварийных домов. Огромный объем аварийного жилья, в свою очередь, обусловлен прежде всего, экстремальными природно-климатическими условиями, а также недостаточно и неравномерно развитым уровнем социальной инфраструктуры и ЖКХ, вызванным остаточным принципом финансирования социальной сферы в период освоения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Сам губернатор также говорил о необходимости избавляться не только от аварийных домов, но и от деревянного жилого фонда.

Также на совете глав обсуждался вопрос обманутых дольщиков. На сегодняшний день 481 житель округа, пострадавший от действий недобросовестных застройщиков, восстановлен в своих правах. Но работа продолжается. Госстройнадзор ЯНАО выявил 41 потенциально проблемный объект строительства, где задействованы деньги людей. Заместитель губернатора Ямала Андрей Воронов сообщил, что в регионе решено создать фонд восстановления прав участников долевого строительства. Некоммерческая организация будет достраивать дома застройщиков-банкротов за счет федерального и окружного бюджета.

"Мы сегодня заранее видим проблемные дома, где затягиваются сроки или где финансовое состояние застройщика вызывает опасения. Работаем с застройщиками, с гражданами. К счастью, граждан в этих потенциально проблемных объектах не так много. У нас всего восемь домов, строящихся с привлечением средств от 120 человек", - пояснил Андрей Воронов.

Губернатор заявил, что тема обманутых дольщиков должна исчезнуть в принципе, и подчеркнул, что изменения законодательства дают для этого все возможности.

Еще одной темой обсуждения стало благоустройство. Заместитель губернатора Сергей Карасев сообщил, что объем субсидии, предоставленной муниципальным образованиям округа на реализацию мероприятий по благоустройству в 2019 году, был беспрецедентным и составил 2,6 млрд руб. В 2019 году в округе благоустраиваются 97 общественных территорий (47 спортивных и игровых площадок, 11 многофункциональных спортивно-игровых центров, 4 площади у памятников, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 18 парков и скверов, 17 зон отдыха) и 396 дворовых территорий.

На сегодняшний день работы завершены на 33 объектах из 97. Также завершены работы на 312 дворовых территориях, что составляет 79% от запланированного. В пяти муниципальных образованиях: Салехарде, Лабытнанги, Муравленко, Красноселькупском и Ямальском районах работы по благоустройству дворовых территорий завершены полностью.

Губернатор обратился к главам тех муниципалитетов, где сейчас наблюдается отставание от графика или работы выполнены менее, чем на 50%.Он отметил, что финансирование следующего года будет определяться из результатов этого года.