Александр Потапов: "Союз машиностроителей России - эффективная площадка для продвижения инициатив промышленных предприятий"

Процессы исполнения гособоронзаказа и диверсификации производств можно улучшить благодаря инициативам с предприятий и взаимодействию с Союзом машиностроителей России. Общественная организация выступит связующим звеном между реальным сектором экономики, органами исполнительной и законодательной власти России. Такое мнение высказал в рамках расширенного заседания Владимирского регионального отделения СоюзМаш России его куратор генеральный директор АО "НПК "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

"Союз машиностроителей России - одна из крупнейших организаций России, объединяющая миллионы людей, занятых в промышленности, науке и образовании. Её эксперты входят в советы при Государственной Думе, профильных министерств и ведомств. Это реальный ресурс для всех нас, работающих "на местах", выходить с новыми инициативами и предложениями, которые помогут лучше исполнять гособоронзаказ и диверсификацию", - цитирует слова Потапова пресс-службе УВЗ.

На расширенном заседании Владимирского регионального отделения СоюзМаш России, проходившем на площадке АО "Ковровский электромеханический завод", обсудили перспективы развития промышленных предприятий региона. В рамках деловой встречи заместитель руководителя аппарата Центрального Совета СоюзМаш России Михаил Крохин наградил представителей реготделения почетными грамотами и медалями.

Участники заседания также ознакомились с производственными мощностями Ковровского электромеханического завода, посетив несколько цехов предприятия. АО "КЭМЗ" специализируется на выпуске электрических и гидравлических систем и приборов, металлообрабатывающего оборудования, а также техники гражданского назначения - погрузчиков различной модификации, экскаваторов, тракторов.