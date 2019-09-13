05 Октября 2020
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Экономика В России
Герман Греф (2016) | Фото:

Греф заявил, что не верит в экономический прорыв благодаря нацпроектам

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не верит в национальные проекты, так как не видит связи между планами и цифрами, которые будут на выходе.

Об этом он заявил в ходе пленарной сессии на Московском финансовом форуме.

"Проблема в том, что это не про экономику, это "верю-не верю" - это религия и все, что угодно. Верю-не верю. Силуанов верит в национальные проекты, Кудрин не верит. К сожалению, я тоже не верю", - приводит его слова RSN.

Греф также заявил, что нацпроекты не дадут результата из-за недостаточно качественного структурирования. "Там нет каких-то гигантских ресурсов - это миф", - сказал глава Сбербанка.

Между тем, накануне в кабмине заявили, что реализация всех нацпроектов является ключевым моментом для снижения бедности в стране. Глава Минтруда Максим Топилин отметил, что "заливанием деньгами" не добиться решения данной задачи.

Напомним, ранее на деловом завтраке "Сбербанка" на ПМЭФ не поверили в нацпроекты. Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.

Только 22% собравшихся считают, что да, помогут. 78% уверены, что нацпроекты не приведут к росту экономики России.

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Греф заявил, что не верит в экономический прорыв благодаря нацпроектам

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Теги: герман греф, нацпроекты



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