05 Октября 2020
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Политика В России
Алексей Цыденов (2017) | Фото: Накануне.RU

Глава Бурятии назвал нынешние протесты "переломным моментом в истории"

Глава Бурятии назвал народный сход на площади Советов "переломным моментом" в истории региона. Как сообщает "Байкал-Дейли", Алексей Цыденов признался, что не ожидал такого накала протестной активности, а призыв людей на несанкционированный митинг со стороны депутата Народного Хурала [Баира Цыренова] назвал "беспринципным".
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Баир Цыренов со своей стороны отказывается считать происходящее митингом - по мнению депутата на площади Советов происходит народный сход, а сам он находился в автомобиле на официальном круглосуточном парковочном месте.

"Такого ещё не было. И, конечно, теперь мы все всё осознаем по-другому, то есть это определенный шок для всех для нас", – рассказал журналистам Алексей Цыденов.

Напомним, протестующие добиваются пересмотра итогов выборов мэра Улан-Удэ. Сторонники занявшего второе место кандидата от КПРФ Вячеслава Мархаева считают, что в ходе выборов были допущены многочисленные нарушения и не признают победу врио Игоря Шутенкова.

Сегодня утром Мархаев демонстративно отказался от встречи с Цыденовым, пригласив последнего на митинг 15 сентября.

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Глава Бурятии назвал нынешние протесты "переломным моментом в истории"

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Теги: Бурятия, Улан-Удэ, выборы, Цыденов, Мархаев



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