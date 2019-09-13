Рада не стала отменять действие советских законов

Верховная рада Украины отклонила законопроект об отмене законов и актов советского периода. Чтобы его принять, не хватило всего 12 голосов. Это первый случай, когда новая Рада что-то отклоняет.

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Как сообщало Накануне.RU, законопроект об отмене всех советских законов был подан в Раду еще в 2017 году. И в него входили, в частности, акт о передаче Крыма в состав УССР, декларация о государственном суверенитете Украины и акт провозглашения независимости Украины. В нынешнем законопроекте эти акты были исключены. Однако это не помогло набрать необходимое число голосов.

Депутат Рады Олег Волошин заявил, что данным законопроектом власть пыталась протащить ряд антисоциальных положений и отменить ряд прав. Например, отменив советский Кодекс законов о труде 1971 года.

"Давняя мечта транснациональных корпораций и части олигархов лишить наемных работников отпускных, декрета, права не быть уволенным за один день, была сорвана. Надолго ли? Посмотрим. Но сама идея уничтожить одним махом всякое регулирование трудовых отношений (нового проекта КЗоТ в Раде на рассмотрении нет) показывает реальную природу "слуг народа", - написал Волошин, который представляет "Опозиционную платформу".

Он подчеркнул, что граждане, поддерживая новую власть, совершенно не представляют, что их ждет в ближайшем будущем.

Того же мнения придерживается украинский политолог Михаил Погребинский, который полагает, что законы об импичменте, снятии депутатской неприкосновенности и т.п., которые поддерживают более 90% граждан, являются популистскими и призваны отвлечь внимание населения от более важных решений, к которым он относит будущую продажу земли западным корпорациям или назначение на ключевые посты связанных с ними людей.