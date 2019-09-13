На электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости введут акциз - Минздрав

Минздрав приготовил законопроект о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости. Об этом заявила глава министерства Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости.

"Мы очень хотели бы, чтобы в ближайшее время он [документ] был поддержан", — отметила она, не назвав размер акцизов. По словам Скворцовой, позицию Минздрава по этому вопросу разделяют в правительстве. В последние годы табакокурение в России снижается, добавила министр.

Минздрав на протяжении последних нескольких лет разрабатывает антитабачную концепцию, основная цель которой — снижение уровня потребления табака до 5% в ближайшие 30 лет. Концепция среди прочего предполагает, что электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака будут приравнены к обычным сигаретам. В июле этого года правительство поддержало соответствующий законопроект, который в том числе запрещает курение электронных сигарет в общественных местах, передает РБК.