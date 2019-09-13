Экс-владельцу "Югры" вменили растрату 283 миллиардов, принадлежащих банку

Против бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина возбуждено новое дело. Речь идет о растрате, сообщает "РБК" со ссылкой на следователя СК, выступавшего на заседании Басманного суда Москвы, избирающего меру пресечения бизнесмену.

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Как сообщало Накануне.RU, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. В апреле под домашний арест отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег банка.

Новое дело касается растраты 283 млрд руб., принадлежащих банку, то есть сумма совокупного ущерба по всем уголовным делам превысила 290 млрд руб.. Оно было возбуждено 10 июля. Объединенное дело передано в производство генерал-майору Сергею Чернышову.