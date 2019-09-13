Экс-глава украинского минздрава увидела у Зеленского раздвоение личности

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что у президента Владимира Зеленского раздвоение личности.

Она сказала "Левому берегу", что Зеленский - это доктор Джекилл и мистер Хайд из романа Роберта Стивенсона, в котором описывается раздвоение личности человека, ощущающего себя двумя разными людьми. По ее словам, Зеленский играет то одного, то другого: когда выступает на Западе, то поддерживает минздрав, а когда возвращается на Украину - "начинается популизм".

Ранее Зеленский резко критиковал Супрун как главу минздрава. Она была уволена Радой 4 сентября.