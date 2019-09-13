Собчак второй раз вышла замуж – в загс молодые приехали на катафалке

38-летняя Ксения Собчак вышла замуж за режиссера, худрука театра на Малой Бронной, 44-летнего Константина Богомолова. Регистрация состоялась в Грибоедовском загсе столицы, куда жених и невеста приехали на катафалке, украшенном красными цветами и с надписью "Пока смерть не разлучит нас".

Новоиспеченная супруга была в белом кружевном платье, которое ранее она показала в Instagram. Жених не стал морочиться и надел куртку, джинсы и рубашку с цветочным принтом. Примечательно, что молодожены собираются также венчаться, по крайней мере, на это намекала Ксения в интервью журналу Tatler.

Фото из катафалка

"Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок. Ты же понимаешь, больше меня свадеб в этой стране провел только Иван Ургант. Вот и вмещу все свое знание хоть куда-то. Устрою себе и всем детскую радость", - прокомментировала Ксения свадьбу Tatler.

По данным ресурса Super, Ксения и Константин собирались отметить событие в Петровском пассаже, но потом перенесли мероприятие на территорию Музея Москвы на Зубовском бульваре.

Для обоих супругов этот брак не первый. Ксения несколько месяцев назад развелась с актером Максимом Виторганом, у них есть двухлетний сын Платон. Богомолов в прошлом году развелся с актрисой Дарьей Мороз, у них есть дочь Анна.

"Всё!" - написал Богомолов в Instagram и опубликовал видео с играющей "К Элизе" женой: