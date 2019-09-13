В сети появились слухи о госпитализации Анастасии Заворотнюк

В сети появилась информация о госпитализации 48-летней актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.

Telegram-канал Mash без ссылки на источник пишет: "Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Актриса попала в больницу больше двух недель назад — прямиком из Польши. Сегодня ночью ее перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния". Официально представитель звезды пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее в сети ходили слухи об онкологическом заболевании у звезды, но ее представитель опроверг данную информацию. При этом он заметил, что скоро Заворотнюк расскажет публике о своем здоровье в эфире одного из федеральных каналов.

Стоит отметить, что накануне состоялось открытие магазина дочери Анастасии в Москве. Актриса на мероприятии не появилась, в то же время, если дочь не посчитала необходимым перенести вечеринку, вероятно, слухи о тяжелом состоянии являются преувеличенными.